Salerno. Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale, 33 arresti. Tra le accuse: il reimpiego di denaro provento di delitto in attività economiche, auto - riciclaggio

Salerno. Vasta operazione dei Carabinieri, 33 arresti

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli, Roma, Potenza, Ravenna e diversi stati esteri, in particolare Panama, Romania e Malta, militari di questo Comando Provinciale supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e dai collaterali organismi di polizia stranieri, eseguiranno un provvedimento cautelare emesso dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 33 soggetti (che saranno tutti sottoposti a custodia in carcere).







I reati

Tutti indagati, a vario titolo, di “associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di giochi e scommesse illegali, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro provento di delitto in attività economiche, auto – riciclaggio”, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare diverse organizzazione criminali contigue alla camorra e altre mafie.

I particolari dell’operazione saranno resi noti a breve.