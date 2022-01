Scafati. L’innesto della SS 268 sull’autostrada A3 ad Angri, è senz’altro un’opera fondamentale per la viabilità dell’agro ma resta ancora incompleta nelle connessioni

Scafati. Russo chiarezza su aperture bretelle M2 e M3 (video)

L’innesto della SS 268 sull’autostrada A3 ad Angri, è senz’altro un’opera fondamentale per la viabilità dell’agro ma resta ancora incompleta nelle connessioni con le arterie extraurbane. Mancano le aperture complete delle bretelle M2 ad Angri ed M3 a Scafati nell’intersezione tra Via delle Industrie e via Sant’Antonio Abate, su quest’ultima è stato già immaginata una rotatoria.







Altre criticità

Solo con la piena funzionalità di questi innesti i comuni di Angri, Scafati e Sant’Antonio Abate potranno beneficare e sfruttare completamente la potenzialità del nuovo collegamento tra Strada Statale 268 e la rete autostradale. Dopo diversi mesi di incontri, conferenze di servizi tra comuni, ANAS e la Regione sembra ancora lontana la soluzione con i necessari lavori di adeguamento per gli svincoli.

Il servizio è di Tiziana Zurro