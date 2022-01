Scuole ancora chiuse per COVID, ecco dove nell’agro vesuviano

Scuole ancora chiuse per pandemia. Le direttive del TAR di “riapertura” vengono disattese nei piccoli comuni tra il napoletano e il salernitano. A Corbara, le scuole restano chiuse e la ripresa di didattica in presenza è prevista per il 24 gennaio. Lo conferma il sindaco Pietro Pentangelo che non ritira l’ordinanza che aveva sottoscritto domenica, prima della pubblicazione di quella regionale, la cui esecutività è stata sospesa dal TAR Campania. “Non ci sono le condizioni per tenere aperte le nuove scuole per l’infanzia, primaria e media inferiore – dichiara Pentangelo – La tutela della salute dei miei concittadini è fondamentale e come autorità sanitaria locale ho proceduto come abbiamo ben descritto nell’ordinanza”.







Scuole chiuse a Sant’Egidio del Monte Albino

Nonostante la sospensione dell’Ordinanza regionale, non riapriranno domani le scuole a Sant’Egidio del Monte Albino. Lo ha stabilito, con propria Ordinanza, il Sindaco Antonio La Mura, che ha disposto la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie), delle scuole dell’infanzia, primaria(elementare) e secondaria di primo grado (medie) presenti sul territorio comunale, con decorrenza da domani 11 gennaio e fino al prossimo 21 gennaio. Per l’effetto, le attività didattiche in presenza riprenderanno il 24 gennaio. L’Ordinanza è motivata dalla estrema e preoccupante diffusione del contagio tra bambini e ragazzi in età scolare, dalla forte presenza di persone positive in famiglie con figli in età scolare e da una elevata incidenza del contagio tra docenti e personale ATA in servizio presso le scuole di Sant’Egidio.















Sant’Antonio Abate; scuole chiuse fino al 15 gennaio

A Sant’Antonio Abate dopo un lungo confronto con il Centro Operativo Comunale ed il Consiglio di Amministrazione sulle misure di contenimento del contagio da adottare nel prossimo periodo restano chiuse le scuole fino al 15gennaio prossimo. “Tale decisione sopraggiunge con maggioranza dei voti sulla base di una statistica molto preoccupante relativa alla situazione epidemiologica del nostro paese. Questa sera, con l’aggiornamento odierno dei dati rinvenuti dall’ASL Napoli 3 Sud, passeremo da 467 a 672 concittadini attualmente positivi al Covid-19, totale che sbilancia gravemente gli indicatori regionali” dice la sindaca Ilaria Abagnale.