Angri. Carenza personale: esternalizzati i servizi cimiteriali

Appalto per la gestione dei servizi nel cimitero. L’ente attraverso l’atto d’indirizzo prima e la successiva determinazione ha deliberato l’esternalizzazione a terzi, ovvero i privati, alcuni dei servizi del cimitero quali: custodia, manutenzione ordinaria delle strutture, cura del verde, servizio di pulizia e di gestione amministrativa delle operazioni cimiteriali per una spesa complessiva annua di 124.440,00 euro. La decisione è maturata dopo l’atto di giunta, indirizzato all’U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, che aveva messo in evidenza la necessità di esternalizzare i servizi per la storica mancanza del personale e allo scarso turn – over all’interno dell’ente.







Servizi già precedentemente esternalizzati

Alcuni dei servizi sono già in gestione all’azienda speciale Angri Eco Servizi e da un locale istituto di Vigilanza Privata, tutt’ora operativo per la videosorveglianza parziale del perimetro sacro. Il servizio necrofori è già da anni affidato a un soggetto esterno, opportunamente accreditato e adeguatamente fornito di personale, per un importo complessivo di circa 85mila euro annui. L’ente e L’U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, con questo ulteriore e necessario passaggio, nell’ottica di una corretta gestione economica – funzionale del servizio cimiteriale e per rendere attuabili degli interventi migliorativi a carico della struttura, con un’adeguata dotazione organica, ha deciso quindi deciso di affidare anche il servizio dell’amministrazione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale inglobando tutto in un unico appalto, con le risorse necessarie reperite nel bilancio comunale 2020/2022.















Nuovi orari di accesso al cimitero

Infine l’apertura pomeridiana del camposanto al pubblico è stata fissata per il martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 mentre nella fascia mattutina l’orario settimanale resta, in sintesi, quello tradizionale: dalle 08,00 alle 13,00.

Aldo Severino