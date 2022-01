Covid. Il bollettino di oggi: 27034 positivi su 118028 tamponi effettuati

Mentre ieri i casi di positività al Covid sono stati 30000 nel bollettino di oggi c’è da sottolineare il tasso d’incidenza molto alto. Il tasso d’incidenza tra i tamponi effettuati e quelli risultati positivi è del 22.90 %. Il dato è frutto di 118028 test che hanno individuato 27034 nuovi casi.

Nel dettaglio i positivi all’antigenico sono 14.035 mentre i positivi al molecolare sono 12.999. 17 i decessi nelle ultime 48h.

Per quanto riguarda i posti occupati in terapia intensiva sono 79 mentre 1126 i posti occupati in degenza ordinaria.

Andrea Vitiello