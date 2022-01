Pompei. Nuova campagna di vaccinazione agli under 18

Dopo il successo del fine settimana con la vaccinazione di tanti bambini presso la sede dl primo circolo didattico di Pompei di piazza Schettini prosegue la campagna di vaccinazione per gli under 18. Nell’Asl Napoli 3 Sud e il Comune di Pompei sono partiti in una nuova iniziativa.

Sabato 15 gennaio il Liceo Pascal procederà con la vaccinazione della platea scolastica dalle ore 9:00 alle 14:00.

Per accedere al servizio i ragazzi dovranno essere muniti di Tessera Sanitaria.