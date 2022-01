Pompei. Passano a due gli addetti stampa del Comune

Passano a due gli addetti stampa del Comune di Pompei. Rientrano nel personale di staff del primo cittadino. Emiliana Cirillo, la risorsa in carica (attualmente in quarantena per coronavirus) che aveva collaborato con Carmine Lo Sapio già nella campagna elettorale, viene trasferita, con lo stesso contratto, a compiti di comunicazione riguardanti i servizi sociali e l’organizzazione di eventi coordinati nel comparto amministrativo diretto dal dirigente Salvatore Petirro negli uffici comunali siti versante di Piazza Schettino. In pari tempo rientra dall’ingresso principale nella segreteria del sindaco di Pompei, sito al primo piano della Casa comunale, Susi Malafronte che ha già in precedenti tornate amministrative ricoperto positivamente il compito di addetto stampa del primo cittadino di Pompei. Nelle voci di corridoio detto avvicendamento di compiti e mansioni è stato commentato come un promuovere per rimuovere dovuto a pressioni esercitate dai 4 dissidenti del Movimento Democratico Pompeiano che da tempo chiedono una maggiore visibilità e per questo motivo avrebbero avanzato la proposta di un loro nominativo. Sta di fatto che Lo Sapio con la sua risoluzione ha preso due piccioni con una fava superando abilmente dissidi nella sua formazione politica di maggioranza senza nulla concedere rispetto alla scelta che gli compete. Nello stesso tempo il sindaco di Pompei (che si é riservato le deleghe agli eventi e quella al bilancio) ha rafforzato con un elemento in più il suop staff in un periodo di grave carenza di organico di Palazzo, falcidiata dagli esodi di personale e dalle assenze dovute al Coronavirus.