Scafati. Crisi in maggioranza, Salvati cerca l’accordo

Passa la linea delle colombe, si al dialogo con i dissidenti. La prospettiva del voto anticipato ha convinto i “falchi” di maggioranza ad ammorbidire le proprie posizioni, accettando la relazione programmatica del Sindaco Cristoforo Salvati. Un documento in 11 punti approvato lunedi sera all’unanimità dei presenti, giunta compresa. Il documento dovrebbe essere sottoposto giovedì mattina ai dissidenti Paolo Attianese, Anna Conte e Antonella Vaccaro, dal primo cittadino, successivamente lo stesso ritornerà in maggioranza per la ratifica definitiva. Il condizionale è però d’obbligo, perché non è affatto scontato che i tre dissidenti possano accettare l’invito, segnando così la definitiva rottura. Tutti i gruppi della coalizione hanno convenuto la linea del dialogo, falchi compresi. “Parlerò con loro, ma la giunta resterà la stessa fino a dicembre 2022” ha ripetuto, ancora una volta, Salvati. La nuova agenda programmatica va nella direzione delle richieste dei dissidenti: Polo Scolastico, Pip, Fondi Pics, ristrutturazione scuole, esternalizzazione dei tributi entro sei mesi e bando per l’alienazione delle farmacie comunali entro marzo. Presenti tutti gli assessori, anche loro concordi nel dialogo. “Sono e restano parte della maggioranza” ha detto Raffaele Sicignano, con Serena Porpora forse gli unici assessori che ancora possono contare sul sostegno di un paio di consiglieri comunali, a differenza degli altri cinque, oramai tutti in “quota sindaco”. Una circostanza che non piace a tutti, tipo Ida Brancaccio e Luca Maranca, che, per tutelare gli equilibri sia in Consiglio che con l’esecutivo, hanno ribadito la necessità di rivedere i gruppi consiliari e i loro assessori di riferimento. Chi non ha sostegno non può rappresentare se stesso, in sintesi. L’idea però non piace a chi sente addosso “di avere una scadenza”. Ma la scadenza, di questo passo, è rappresentata dallo spettro del voto anticipato, che passa per l’accordo tra dissidenti e minoranza per le dimissioni collettive davanti al notaio. Attianese, Conte e Vaccaro si sono detti pronti a firmare assieme ai dieci di opposizione, che pure si sono mostrati, almeno nelle intenzioni, disponibili. Fatto salvo eventuali cambi di direzione o inciuci, l’appuntamento dal notaio potrà avvenire subito dopo il prossimo, ed imminente Consiglio Comunale. Presente anche Pasquale Coppola, come Presidente del Consorzio “Comunità Sensibile”. Da quest’ultimo non è mancata una stoccata che tra il serio ed il faceto ha fatto presente al sindaco della presenza, nella sua giunta, di assessori che hanno già pronto il piano B, o meglio, stretto accordi per futuri e diversi progetti politici. Salvati però si dice tranquillo, di non temere il voto e di vincere al primo turno. Prossimo appuntamento di quella che oramai è diventata una telenovela istituzionale è per giovedì mattina, con l’incontro (eventuale) tra il primo cittadino e i tre dissidenti.

Adriano Falanga