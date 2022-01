Angri. Drive – In USCA. Progettiamo: “Stendiamo un telo pietoso”

Angri. Pessime condizioni al Drive – In dell’USCA di Piazza Crocifisso. La nota critica del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”.

La nota

Stendiamo un telo pietoso. L’amministrazione comunale cerca di correre, alla meglio, ai ripari dando una improbabile copertura dalle intemperie agli operatori sanitari che coraggiosamente fanno i prelievi test tampone nel parcheggio retrostante il comune di Piazza Crocifisso.

Le nostre costruttive osservazioni sembrano avere toccato in qualche modo le corde della residua sensibilità dell’amministrazione. La risposta del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Sorrentino e dell’amministrazione comunale tutta al nostro invito a rivedere la scelta dell’ubicazione del polveroso drive – in, per l’effettuazione dei tamponi e a intervenire rispetto alle condizioni igienico sanitarie e di gestione del centro vaccinale di Angri, è stata quella di stendere un telo pietoso sul modulo prefabbricato degli operatori sanitari addetti ai tamponi e di lasciarli nella polvere delle giornate di sole e nel fango nelle giornate piovose.

Ci chiediamo se ci siano effettivamente le condizioni sanitarie e di sicurezza per potere continuare a effettuare i prelievi in questa discussa e inappropriata area?

Resta difficile comprendere i motivi per i quali c’è una evidente ostinazione dell’amministrazione comunale tutta a voler continuare a percorrere strade che producono disagio e disservizio per i nostri concittadini. Perché l’amministrazione comunale resta sorda e si ostina a non voler raccogliere e ad accogliere le nostre proposte trasformandole in futili polemiche e ripicche che sfociano sul personale?

Disponibilità di un tavolo tecnico

Ribadiamo la nostra disponibilità a promuovere la convocazione urgente di un tavolo tecnico con il direttore del distretto sanitario locale Pio Vecchione e proporre il trasferimento del drive in presso l’area di sosta comunale a Fondo Caiazzo o di valutare, possibilmente, soluzioni più efficaci alle precarie condizioni igienico – sanitarie manifestate sia presso il drive – in di Piazza Crocifisso che al centro vaccinale di Via Monte Taccaro.