Angri. Incendio in un negozio di Corso Italia

Un violento incendio ha completamente distrutto un negozio di abbigliamento per bambini al prolungamento di Corso Italia, importante arteria di Angri piena di attività commerciali, palazzi e di case.

Non si conoscono le cause che hanno innescato le fiamme, i proprietari al momento dello scoppio dell’incendio non erano presenti sul posto. Sono stati i cittadini e i titolari dei tanti esercizi commerciali ad allertare i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per procedere all’operazione di spegnimento delle fiamme. Per poter accedere ai locali hanno dovuto tagliare le tre serrande del negozio con flex e cesoie.

Sgomento, paura e preoccupazione tra i residenti del quartiere e soprattutto degli abitanti del palazzo per la coltre di fumo che si è sviluppata immediatamente.

Sul posto anche i carabinieri che hanno fatto cordone e messo in sicurezza l’incrocio dove si trova l’attività commerciale andata in fiamme.

ReCro