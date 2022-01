Il sindaco di Pompei ha annunciato in anteprima nel consiglio comunale di oggi (13 gennaio 2022) premi per i giovani imprenditori finalizzati a ridare slancio all’economia cittadina. Saranno previsti nel prossimo bilancio di previsione dell’Ente comunale con la fissazione di un capitolo di spesa da destinare contributi economici, a fondo perduto, agli under 35 intenzionati ad aprire una attività commerciale. “L’incentivo – spiega il Sindaco di Pompei – punta ad offrire una importante opportunità lavorativa ai giovani imprenditori locali”. Novità importanti so state deliberate in consiglio comunale anche per i bilanci delle famiglie: la Tari potrà essere pagata in 6 rate e non più in 3. Con l’approvazione in Consiglio Comunale, anche con il voto dell’intera opposizione – (una astensione De Angelis) – è stato modificato il regolamento di riscossione della tassa sui rifiuti. “La modifica al regolamento di riscossione della Tari – ha posto in evidenza in Sindaco – offre la possibilità alle famiglie, in questo momento di forte crisi economica, di dilazionare in 6 rate la tassa sui rifiuti”.