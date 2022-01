Covid. 20.206 positivi oggi in Campania, in aumento i decessi

Sono 20.206, in Campania, i positivi al Covid. Nel dettaglio 11.254 sono quelli risultati positivi all’antigenico mentre 8.952 sono quelli positivi al molecolare. Sono100.228 test esaminati di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. Scende leggermente il tasso d incidenza che ieri era pari al 23,26% ed oggi è 20,16%.

Numeri in aumento per i decessi che, nelle ultime 48ore. Sono 20 i decessi, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 79 posti letto occupati; continuano a salire invece i ricoveri in degenza con 1191 posti letto occupati (+37 rispetto a ieri).