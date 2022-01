Covid. La Campania potrebbe passare da zona bianca a zona gialla.

In Italia la situazione riguardo al Covid desta non poca preoccupazione. Con il numero di positivi che continua a salire, anche la Campania e altre regioni potrebbero diventare di un altro colore.

A lanciare l’allarme è il nuovo report dell’Istituto superiore di sanità, con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia, che mostra l’indice Rt nazionale in crescita. La Campania è attualmente in zona bianca ma, già la settimana scorsa il presidente della regione, Vincenzo De Luca, aveva preannunciato il passaggio in zona gialla per l’elevato numero di contagi quotidiani.

L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2021) vs 1669 ogni 100.000 abitanti (31/12/2021 -06/01/2021), dati flusso ministero Salute.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 17,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 13 gennaio) vs il 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 27,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 13 gennaio) vs il 21,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio).

Andrea Vitiello