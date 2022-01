Pagani. Anna Rosa Sessa: "Ore 12.50. Ecco lo stato in cui versa la nostra città. Siamo in emergenza. Emergenza che sta diventando anche sanitaria"

Pagani. Anna Rosa Sessa: “rifiuti sono emergenza sanitaria”

“Ore 12.50. Ecco lo stato in cui versa la nostra città. Siamo in emergenza. Emergenza che sta diventando anche sanitaria. La raccolta è saltata. Si conferisce l’umido con l’indifferenziato e le varie frazioni di rifiuto non esistono più. Caro Sindaco, tu che ti sentivi boicottato, ci puoi dire che fine ha fatto la Sam? Non doveva volare in alto? Non avevi annunciato che avresti denunciato chiunque avesse creato ostacoli al suo corretto funzionamento? Perché non lo fai? Non era la tua grande scommessa? Da diversi mesi hai messo un tuo uomo alla gestione ma la situazione è di gran lunga peggiorata” cosi Anna Rosa Sessa consigliera comunale di minoranza sulla questione igiene urbana e rifiuti.







Smaltimento dei rifiuti COVID

Sessa aggiunge. “Inoltre mi risulta che i prelievi quotidiani dei rifiuti COVID vengono smaltiti con l’indifferenziato ancora presso la Ecoambiente Salerno. Ciò è gravissimo in quanto pregiudica l’incolumità dei cittadini e dei dipendenti dell’azienda stessa che dovrebbe essere deputata a trattare meccanicamente rifiuti biodegradabili. Purtroppo non possiamo stare in silenzio e aspettare! Le autorità competenti intervengano a tutela della nostra città! La salute pubblica viene prima di tutto e va oltre ogni colore politico!” conclude la nota per la stampa.