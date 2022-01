Pagani. Sessa e Calce offrono la sanificazione delle scuole

Vincenzo Calce e Annarosa Sessa hanno deciso di essere vicini ai disagi delle famiglie e degli studenti paganesi in questo delicato momento di pandemia. L’iniziativa di donare una sanificazione agli istituti scolastici del territorio è stata promossa dai consiglieri comunali Vincenzo Calce Annarosa Sessa che hanno deciso di contattare tutti dirigenti scolastici e cittadini, oltre che l’ufficio Tecnico comunale, per eventuali adempimenti del caso.







Vicino ad alunni e famiglie

“Da cittadini paganesi, abbiamo pensato di donare a tutti i plessi scolastici cittadini una sanificazione generale nella giornata di sabato al fine di contrastare il contagio da COVID-19. È un modo, seppur piccolo, per essere vicini agli allievi, ai loro genitori al personale scolastico, docente e non docente. Un sostegno ai presidi che, in piena autonomia, stanno cercando di adeguare i propri istituti a tutte le normative vigenti” dicono i consiglieri comunali.