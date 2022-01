Angri. Gli interventi principali in esecuzione, per un importo complessivo di circa 15mila euro, riguardano l'arredo della villa

Angri. Decoro urbano. Lavori di manutenzione in Villa Comunale

Decoro urbano. Lavori di manutenzione in Villa Comunale ovvero i “Giardini di Villa Doria”. Con l’approvazione del bilancio comunale l’UOC lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente ha dato via libera di gli interventi di manutenzione all’interno della villa pubblica di Piazza Doria.







La lista degli interventi

Gli interventi principali in esecuzione, per un importo complessivo di circa 15mila euro, riguardano il ripristino di alcune parti della pavimentazione e della staccionata; la riqualificazione delle panchine danneggiate e la riparazione e la sostituzione, ove necessario, delle fontanine e dei cestini per la raccolta danneggiati da precedenti atti vandalici. Il vicesindaco e assessore delegato Antonio Mainardi annuncia che altri interventi di manutenzione ordinaria, nei prossimi mesi, interesseranno anche altre zone della città.

Aldo Severino