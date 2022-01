Pagani. Nota delle opposizioni sulla questione rifiuti in città

Nota delle opposizioni sulla questione rifiuti in città

Nota delle opposizioni sulla questione rifiuti in città. La nota è sottoscritta da Vincenzo Violante, Vincenzo Calce, Aldo Cascone, Vincenzo D’Amato, Alessandro De Martino, Vincenza Fezza, Fabio Petrelli, Mirko Rinaldo e Anna Rosa Sessa.

La nota

Da ieri sera a mezzanotte è in corso una raccolta straordinaria con mezzo meccanico al fine di ripulire la città e, naturalmente, mescolando tutte le frazioni di rifiuto. Un intervento del genere costa circa 2000 per il servizio con, in aggiunta, i costi di smaltimento per la mancata “differenziazione”. Continui danni economici per non parlare dei danni ambientali alla città, considerato che la raccolta differenziata non esiste più.







L’ennesimo spreco che si aggiunge a una gestione scellerata della SAM: da un’analisi fatta alle tabelle orario, nel mese di dicembre, sono state erogate 700 euro di straordinario per un totale di 14000 euro. Ma dove stiamo andando? La SAM e l’amministrazione comunale si rendono conto di cosa stanno facendo?

Una città a misura d’uomo deve garantire rispetto per l’ambiente e un elevato standard dei servizi tra cui la raccolta dei rifiuti.