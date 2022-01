Pompei. Arrestato un serbo autore di una rapina impropria

Oggi (15 gennaio 2022) gli agenti di Pubblica sicurezza hanno arrestato per decretazione del Tribunale di Torre Annunziata un soggetto di origine sarba, rintracciato presso il campo ROM di Giugliano. Il delinquente aveva già precedenti penali e di polizia ed é stato posto agli arresti cautelativi presso il carcere circondariale di Poggioreale in quanto indagato per una rapina impropria commessa il 7 agosto a Pompei in via Colle San Bartolomeo. Le indagini avviate dalla Polizia di stato di Pompei hanno difatti consentito di appurare che il serbo era stato notato nel delinquere e filmato col cellulare da un inquilino dal balcone di un edificio sotto il quale era parcheggiata un’automobile che lui aveva forzata e derubata del contenuto. La polizia dalla trelefonata era riuscita nel corso dell’indagine mirata a risalire al testimone pompeano che ha anche riferito di essere stato minacciato dal serbo quando gli aveva intimato di desistere dalla sua azione criminale