Pompei. Confronto politico e democrazia fatti e non parole

In un intervento del recente consiglio comunale il sindaco Carmine Lo SapPio ha rilanciato propositi di dialogo con l’opposizione ammettendo che la concertazione gli viene richiesta dalla stessa componente di maggioranza politica. Sta di fatto che il sindaco di Pompei di buone intenzioni ne manifesta frequentemente ma alle sue dichiarazioni non sono seguite finora aperture concrete al dialogo costruttivo su progetti fondamentali per la città. La regolarità della convocazione di commissioni consiliari potrebbe rappresentre un primo passo di per un percorso istituzionalmente corretto per l’iter di redazione partecipata delle delibere da dibattere da approvare successivamente in consiglio comunale. Abbiamo più volte stigmatizzata la mancanza di trasparenza, nella responsabilità del segretario comunale, delle poche riunioni di commissioni espletate, in quanto tenute a porte chiuse e/o non diffuse via internet. La minoranza si è sempre dichiarata nel dibattito disponibile al dialogo sulle problematiche vitali e non ha fatto conseguentemente mancare il voto su delibere che hanno riguardato sostegno economico alla popolazione svantaggiata. aDiversamente i quattro consiglieri del Movimento Democratico Pompeiano hanno preferito un atteggiamento cauto nelle loro critiche al sindaco di Pompei, manifestate sempre fuori dai riflettori mediatici ma non per questo meno note. L’ultima contestazione ha riguardato la prima conferenza stampa del 2022 del sindaco di Pompei che ha previsto l’annuncio in anteprima finanziamenti di nuovi progetti per lavori pubblici. “Era una conferenza stampa quella? – E’ stata la reazione d’istinto di qualche consigliere della maggioranza che precedentemente si è assentato per protesta ad altre simili manifestazioni – Si è trattato piuttosto di un’iniziativa velleitaria non concertata preventivamente”. Questo il commento fulminante del dissidente di turno che ha contestato i metodi di un leader che nell’episodio contestato alle gentili signore del governo pompeiano ha lasciato esclusivamente compito da “ belle statuine.” La lingua batte dove il dente duole: “A due sole componenti politiche della maggioranza sono stati assegnati privilegi mediatici e/o incarichi di prestigio. – E’ stato ribadito. – Ora è il momento di una rotazione degli incarichi nell’amministrazione comunale che assicuri rappresentatività ad ogni componente in base ai voti che detiene in consiglio comunale”.