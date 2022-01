Pompei. Nuova campagna vaccinale con open day al liceo “Pascal”

Dopo il primo open day a favore dei bambini nella sede del primo circo didattico di Pompei sito a piazza Schettini prosegue la campagna di vaccinazione per gli under 18:nella fascia di età dai 12 ai 18 anni. Dopo i bambini dai 5 agli 11 anni, il Comune e l’Asl Napoli 3 Sud hanno organizzato, dalle 9 alle 14 di oggi (14 gennaio 2022) l’open day presso il Liceo “Pascal” di Pompei. Il Sindaco Carmine Lo Sapio: ha ricordato a proposito che per una scuola in presenza si rende indispensabile l’estensione maggiore possibile del presidio di difesa costituito dalla vaccinazione.