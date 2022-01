Ieri sera gli agenti del Commissariato di P.S. di Pompei hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale in via Santa Maria la Carità a Pompei dove hanno sorpreso e sanzionato due avventori in quanto privi della certificazione verde (c.d. green pass); hanno altresì sanzionato il titolare dell’attività commerciale per omessa verifica del possesso del “green pass”.