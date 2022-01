S. Marzano sul Sarno. Iaquinandi: “Continua il nostro impegno”

Iaquinandi (Vicesindaco di San Marzano sul Sarno): “Continua il nostro impegno”

“Si sono conclusi – ha dichiarato il vicesindaco di San Marzano sul Sarno Marco Iaquinandi – una parte dei lavori sulle strade cittadine che hanno interessato via Papa Giovanni XXIII: abbiamo ultimato il rifacimento dei marciapiedi e installato impianto di illuminazione a Led sotterrando i cavi elettrici”.













Opera di manutenzione complessiva

“Tali lavori- ha continuato il vicesindaco – rientrano nell’opera complessiva di manutenzione delle strade cittadine di San Marzano sul Sarno: lo scopo dell’amministrazione è quello di dare un nuovo volto alla nostra città rendendola più sicura e più vivibile.Ringrazio come sempre – ha concluso Iaquinandi- i cittadini per la loro disponibilità: stiamo portando avanti lavori che sovente possono creare disagi, ma stiamo facendo in modo di limitarli”.