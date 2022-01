Scafati. Il Fondo Agricolo Nicola Nappo ancora senza il condono delle casette costruite del Clan Galasso.

Passa il tempo, gli anni, fra poco forse anche un’amministrazione. Ma il Fondo Agricolo Nicola Nappo, il bene confiscato al clan Galasso in via Nuova San Marzano, è sempre più dimenticato dalle istituzioni. E’ assurdo ciò che continuano a dover sopportare gli attivisti del bene confiscato più grande dell’agro nocerino sarnese. Preso in gestione nel 2018 dall’associazione temporanea di scopo “Terra Viva”, formata da diverse associazioni e cittadini del territorio, il Fondo Agricolo Nicola Nappo ha sin da subito denunciato un problema formale che ha tagliato e taglia tutt’ora le gambe alla crescita delle attività economiche, sociali e culturali del luogo. Infatti, per un mero errore di ufficio comunale non ancora spiegato dopo 4 anni, le casette presenti all’interno dei 12 ettari di terreno non sono mai state condonate rispetto ad una serie di abusi edilizi che il clan di camorra ha in maniera indisturbata commesso negli ultimi 40 anni. L’obiettivo da parte degli attivisti era stato fin da subito quello di ristrutturare o, nel caso specifico, abbattere la serie di casette per poterci costruire una serie di luoghi al chiuso connesse con le attività all’aperto dell’orto sociale ma non solo. Del resto, è dall’inizio dell’umanità come la conosciamo che l’uomo ha sempre avuto bisogno di spazi coperti e sicuri per poter progredire all’interno di un territorio, grande o piccolo che sia. Una richiesta quindi banale che diventa impresa titanica per l’amministrazione Salvati, che sin da quando si è insediata nel 2019 tantissime volte si è dichiarata disponibile a risolvere l’errore formale, senza mai riuscirci. La questione è anche finita, con qualche anno di ritardo, in consiglio comunale con una interrogazione dell’opposizione consiliare, ennesimo momento nel quale il Sindaco Salvati ha scaricato i ritardi del caso agli uffici competenti, promettendo però seguendo principi di legalità di sbloccare al più presto la situazione. Su questo dovrà relazionare entro e non oltre il 24 Gennaio, come da impegno preso in assise.

“Abbiamo ascoltato solo chiacchiere, ogni qualvolta si provava a fare un passo deciso verso la soluzione del problema, non siamo stati più convocati né tantomeno ricevuti.” Sono le parole di Lorenzo Coppa, uno degli attivisti del Fondo Agricolo Nicola Nappo, che ammette come manchi sempre un passo indefinito per chiudere una vicenda dovuta. Eppure gli attivisti da Settembre ad oggi diverse volte sono stati ospiti del primo cittadino e degli uffici comunali di competenza. “Possiamo dire solo che fa male. Abbandonati a noi stessi, con l’ennesimo inverno che è arrivato e che ha distrutto la nostra voglia di poter fare visto che non esiste un posto al riparo dove poter far sistemare i cittadini di Scafati e non. E’ una vergogna, costringono delle persone che vogliono il bene di questa città a stare male. Da quello che sappiamo un dirigente deve solo fare presente della difformità e porre rimedio. Possiamo ancora stare così?” Sono le accorate parole di conclusione di Lorenzo Coppa.