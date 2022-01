Angri. Suore Battistine, suor Lina Pantano nuova Madre Generale

Si apprende che la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista ha una nuova Madre Generale. Suor Lina Pantano, già superiora provinciale, è stata designata per questo nuovo incarico. Suor Lina Pantano, di origini siciliane, è stata tra i grandi promotori della santificazione di Sant’Alfonso Maria Fusco, il santo angrese che riposa proprio nella cittadina dell’agro.







Il libro sul santo fondatore

Con il volume “Sant’Alfonso Maria Fusco. Tutto per la gloria di Dio e il bene delle anime”, una biografia, scritta con amore e competenza da suor Lina Pantano, proprio in occasione della canonizzazione, mette in luce le sante virtù del padre fondatore. Suor Lina Pantano testualmente porta il lettore, non solo fedele, nel vissuto meraviglioso di un sacerdote semplice, povero, vicino a Dio e agli uomini. Oggi la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista è presente nel mondo intero e la santità del fondatore edifica e ispira con le sue virtù generazioni di consacrate e di giovani di ogni cultura e nazione.

Aldo Severino