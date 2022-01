S.Marzano sul Sarno. Zuottolo: “Basta fango” sul paese

“La città che mi onoro di rappresentare è una città di gente laboriosa, colta, impegnata nel sociale. Imprenditori importanti, quotati in borsa a New York, che hanno scelto d’investire qui, una squadra di Calcio “San Marzano calcio”, che è ai vertici nel panorama sportivo, calciatori internazionali che oggi risiedono a San Marzano sul Sarno. Una ristorazione rinomata. Un paese pulito, che ha raggiunto percentuali altissime nella raccolta differenziata. Una scuola che partecipa a moltissimi progetti, laboratori, PON europei con attività e aule multimediali di eccellenza” così in sintesi la sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo in risposta alle tante critiche e ai veleni che caratterizzano anche questa fredda stagione san marzanese.







Come una madre

Zuottolo si sente madre e protettrice di una comunità che è molto unita. Con la sua passione vuole lenire le ferite e gli strappi che si sono consumati con il suo arrivo a Palazzo di Città in un momento molto delicato, accentuato dalla pandemia COVID, che però non ne ha raffreddato l’entusiasmo di prospettiva. “Nuove opere pubbliche saranno realizzate con partenariato pubblico – privato” afferma sulla sua social page e sottolineato anche da vice sindaco Marco Iaquinandi, che da mesi segue costantemente, e in silenzio, i lavori pubblici in corso di realizzazione.















La “minoranza rumorosa”

Poi bacchetta la minoranza: “Eppure a causa di una “minoranza rumorosa”, si sta facendo passare all’esterno l’immagine di una comunità alla deriva. Poco interessa se si attacca personalmente un sindaco, un amministratore, se lo si dipinge mostruosamente o vigliaccamente… e se tutto ciò che sa produrre una Minoranza “politica “è condividere una vignetta o bullizzare (poi si vogliono fare i programmi nelle scuole e nel sociale contro il bullismo o la pari dignità degli esseri umani). Se si dicono bugie o si rivoltano verità, se ci si inventano aggressioni inesistenti con affanno a esprimere solidarietà solo perché così ‘fanno politica’” continua Zuottolo.











“Pur di attaccare il sindaco fanno passare l’immagine di una società, di gente “africana”. Senza regole. Ignorante, buzzurra, messa alla berlina dai paesi vicini. Eppure la microcriminalità è un problema di Pagani, quanto di Nocera Inferiore, quanto di Angri o dell’intero agro nocerino sarnese” conclude la prima cittadina.