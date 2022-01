Sant’Antonio Abate. Omicron ferma i festeggiamenti per il Santo Patrono

Sant'Antonio Abate. Non si svolgerà nemmeno quest'anno la sagra della porchetta, annullato tutto il programma che da anni coinvolge migliaia di persone

Annullati tutti gli eventi resiste solo il tradizionale “cippo” ma solo sul web.

Non si svolgerà nemmeno quest’anno la sagra della porchetta, annullato tutto il programma che da anni coinvolge migliaia di persone che invadono il territorio abatese, per il periodo dei festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio Abate, il protettore degli animali domestici, detto anche Sant’Antonio il Grande, Sant’Antonio del Fuoco, patrono del paese.

Troppi contagi

Quindi nè sagra nè fiera campionaria, le preoccupazioni della pandemia, nel paese che registra a tutt’oggi circa 900 positivi, hanno indotto la sindaca Ilaria Abagnale a mettere lo stop a un evento molto importante e atteso non solo dai suoi concittadini.

O’ fucarazz

Ma i colori, i profumi, le musiche, i balli della festa, per mantenere il legame con la tradizione, saranno proposti nel tradizionale “Fucarazzo ‘e Sant’Antuono”, l’unione con la fede, la storia e la leggenda che riunisce da decenni il popolo abatese attorno al fuoco durante il periodo della festività del Santo Patrono.

Infatti sarà l ’Associazione “Fonderia Artistica Popolare” impegnata per realizzare un “cippo” rivisitato che rimandano all’arte ed alle credenze del tempo.

Solo diretta Facebook

L’evento accompagnato da suoni folkloristici, luci ed effetti speciali, non vedrà la partecipazione di pubblico in presenza, ma potrà essere seguito in diretta Facebook.

Aldo Severino