Scafati. Furto in chiesa, rubate le offerte dei fedeli

Furto in chiesa. Il fatto è avvenuto a località Marra ai confini con Boscoreale. I ladri hanno forzato porte finestre per introdursi all’interno della chiesa della S.S. Vergine del Suffragio e rubare le offerte dei fedeli, poche decine di euro. Evidentemente i ladri si aspettavano di recuperare un bottino ben più consistente. Forse alla base del mancato bottino non avrebbero esitato, una volta all’interno del luogo sacro, a seminare disordine e distruzione.







Profanazione

I malintenzionati, come riporta “Il Mattino” avrebbero forzato praticamente ogni porta disponibile, compresa quella che dà accesso allo studio del parroco, Don Carmine Pagano rovistando, ovunque alla ricerca di denaro e altri oggetti di valore. Forzata anche la porta della sala riservata ai ragazzi dell’Associazione Cattolica. Quando è scattato l’allarme i ladri si erano già dileguati tra i rivoli della strada extraurbana.











Poche decine di euro

Da una prima quantificazione pare certo che il maltolto sia di poche decine di euro. Una volta sul posto, i Carabinieri della tendenza locale hanno solo potuto constatare il tentativo di furto e i danni che i ladri avevano provocato all’interno della parrocchia. Il furto ha generato sdegno tra i fedeli della comunità, che hanno condannato il gesto sacrilego. La chiesa di Marra è stata in passato è stata già oggetto dei malintenzionati. Anche in passato erano stati denunciati furti, commessi o soltanto tentati.

ReCro