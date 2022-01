Alpha Mobility, la colonnina “0 pensieri”

E’ il team di imprenditori ed ingegneri esperti in automazione industriale guidati dal Ceo Ferrarin Massimo la colonna portante di Alpha Mobility, innovativa start up attiva nel settore della mobilità elettrica.

Nata nel 2020, è una dinamica azienda friulana con sede ad Udine che si pone, come società benefit, l’obiettivo di integrare perfettamente principi ambientali, sociali e di buona governance. Come? Garantendo servizi studiati sulle esigenze del mercato, design personalizzato e supporto costante al cliente nell’arco della collaborazione.

Core business è Green Blue, che propone il noleggio operativo e/o la vendita dei sistemi di ricarica per le auto elettriche da posizionare presso parcheggi di microimprese ed attività commerciali. Un progetto ambiziosissimo che mira ad installare 15.000 stazioni di ricarica incorporate di un sistema di gestione “0 pensieri”. Infatti include tutto: dalla fornitura alla gestione delle vendite fino agli adempimenti fiscali. Un servizio a 360°, sia per il cliente del brand che per l’utente finale. Innovativo anche per il sistema di autenticazione e pagamento che, a partire da un QR Code, permette di pagare anche in bitcoin.

Nel dettaglio si tratta di colonnine di ricarica in corrente alternata fino a 22 kW ed una seconda che integra anche un interessante pannello a Led da 55 pollici su cui si possono visualizzare immagini e video, rendendola uno strumento di comunicazione e marketing. Per facilitare le operazioni la colonnina ha un cavo di tipo 2 con connettore Mennekees integrato, non serve quindi il cavo dell’auto per la ricarica.

A completare il business altre due macro aree differenti, ma complementari: Alpha Bike, con scooter elettrici che coniugano la comodità del classico motorino ai vantaggi concreti dei veicoli a zero emissioni ed Alpha Mobility, che si occupa della vendita delle stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Grande successo ha avuto la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Opstart. Fondi utili per rafforzare lo sviluppo del progetto, aumentare la base dei soci e creare una community in grado di semplificare il processo di innovazione del prodotto e fornire una spinta importante alle relazioni pubbliche.

A vantaggio dei nuovi soci non c’è solo un rendimento partecipativo agli utili aziendali; ci sono determinati rewards ed infine un interessante aspetto fiscale: in quanto startup innovativa, Alpha Mobility, con il Decreto Rilancio del maggio 2020, consente all’investitore di godere di un vantaggio IRPEF del 30% (in alcuni casi anche del 50%), vale a dire che l’investimento viene già ripagato del 30% l’anno successivo.

La crescita di Alpha Mobility continua coniugando in maniera ideale l’etica ad un ottimo rendimento, più dell’atteso per la grande soddisfazione dei protagonisti del gruppo Nicola Ferrarin, Giulio Cudicio, Andrea N., MARCO POIANI, Valentino Peressi, Maurizio Rasio e Luigi Panzini.