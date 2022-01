Angri. 2750 metri quadrati di spazio attrezzato per il tempo libero: un parco giochi, un campetto polivalente in erba sintetica, ancora senza una precisa gestione

Angri. Area attrezzata Via Santa Maria, degrado e abbandono

L’area ludica realizzata tra il comparto del PIP Comunale e la periferia angrese resta una zona franca, libera. Sono circa 2750 metri quadrati di spazio attrezzato per il tempo libero: un parco giochi, un campetto polivalente in erba sintetica, ancora senza una precisa gestione. Qualche segno di degrado alle giostrine e agli attrezzi installate nel ridimensionato spazio attrezzato son bene evidenti. L’area ludica di Via Santa Maria resta incustodita e trascurata dall’amministrazione Ferraioli.











Senza controllo e gestione

Lo spazio attrezzato resta attualmente oggetto di una possibile assegnazione per la gestione. Per il momento a beneficiarne, in maniera borderline, sono i ragazzi che abitano nella zona, ma la gestione e la manutenzione sono veramente un problema. L’area attrezzata ad attività sportive e ludiche fu voluta dai consiglieri Domenico D’Auria, Giuseppe Galasso e Buonaventura Manzo nel 2014 e realizzata dagli imprenditori beneficiari di autorizzazione per l’ampliamento dei propri opifici per essere messa funzionalmente a disposizione dei residenti limitrofi all’area comunale PIP con lo scopo precipuo di rendere più socialmente vivibile l’area di via Nazionale priva di significative strutture sociali. La concessione edilizia agli imprenditori prevedeva la realizzazione del parco prima dell’inizio dei lavori di ampliamento degli opifici motivo per il quale l’area è stata consegnata al Comune già da alcuni anni.







Aree attrezzate abbandonate per “incompetenza”

Dal momento della consegna l’area attrezzata è rimasta praticamente abbandonata, priva di manutenzione e custodia divenendo in breve tempo l’ennesimo spazio ludico sottratto alla comunità cittadina, così come lo è stato per il parco urbano in via Generale Niglio e quello adiacente la palestra, vandalizzata abbandonata, e il plesso scolastico del Terzo Circolo Didattico in località “Taverna”.





L’assessore “dormiente”

Spazi abbandonati più volte messi in evidenza dalle minoranze che hanno sollecitato invano il “dormiente” assessore delegato al Patrimonio e all’ambiente Maria Immacolata D’Aniello a trovare una valida soluzione, anche attraverso l’assegnazione la cura e la gestione degli spazi ad associazioni locali, molte delle quali sarebbero disposte a dare il proprio contributo per restituirle alla città, soprattutto alle fasce dei cittadini più piccoli. L’amministrazione Ferraioli, con imbarazzo, ancora una volta tace e non promuove anche per una certificata “incompetenza” di chi dovrebbe dare un chiaro indirizzo politico.

