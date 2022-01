Angri. Corso Italia cadono calcinacci dal balcone

Non c’è pace per il prolungamento di Corso Italia: a distanza di nemmeno una settimana dall’incendio che ha distrutto un negozio di abbigliamento per bambini, questa sera pezzi di intonaco e calcinacci si sono staccati da un palazzo dove episodi del genere purtroppo non sono nuovi.

Pericolo scampato

Fortunatamente sul posto in quel momento non transitavano ne persone o auto e questo ha scongiurato incidenti gravi. Immediatamente accorsi i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore per appurare l’entità dei danni e mettere in sicurezza l’area che è stata prontamente transennata.