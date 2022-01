Castel San Giorgio. Via alla sanificazione su territorio comunale

Da stasera al via la sanificazione di tutto il territorio comunale. Predisposto un calendario di interventi di igienizzazione stradale con atomizzatore a ventola carrelato trainato da trattrice, a cadenza quindicinale fino al mese di marzo.

Dopo aver proceduto alla sanificazione e igienizzazione di tutti i plessi scolastici del territorio, operazione avvenuta sabato 15 gennaio, l’Amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara continua con le azioni volte a mitigare il rischio contagi e a mettere in sicurezza scuole e territorio.

«Da quando la pandemia è tornata a far paura con l’aumento dei contagi abbiamo di nuovo intensificato tutte le attività di prevenzione in capo al nostro Comune – afferma la sindaca Paola Lanzara -.

Intensificazione dei controlli sul territorio

Oltre a monitorare quotidianamente il numero di nuovi casi con un’attenzione particolare alle scuole, abbiamo chiesto alla polizia municipale di intensificare anche i controlli affinché tutti indossino le mascherine e rispettino le regole». La sindaca sottolinea: «Ci sta a cuore anche la sicurezza dei nostri concittadini e la loro tranquillità. Per questo dopo aver sanificato tutti i plessi scolastici di nostra competenza, asili, elementari e medie, abbiamo predisposto un calendario di trattamenti igienizzanti per tutte le strade del nostro territorio comunale. Essendo il nostro un comune che si estende su una superficie vasta, abbiamo suddiviso il territorio comunale in tre zone. Stasera si inizia dalla zona 1, quella che raggruppa le frazioni alte di Castel San Giorgio, quindi Torello, Cortedomini, Campomanfoli, Aiello e Santa Maria a Favore, poi a seguire tutte le altre. In tre giorni tutto il territorio sarà sanificato».

La sindaca raccomanda ai cittadini di stare tranquilli e di vivere questo periodo con estrema prudenza, senza mai abbassare la guardia e osservando scrupolosamente le regole:«Con l’aiuto di tutti ne usciremo presto e ritorneremo alla normalità».

Il calendario

A partire da stasera, dalle 19:00 alle 23:00, prenderanno il via i trattamenti d’igienizzazione stradale con atomizzatore a ventola carrellato trainato da trattrice.

Di seguito il calendario degli interventi predisposti dall’Amministrazione Lanzara per i mesi di gennaio e febbraio.

Lunedì 17 gennaio zona 1 (Torello, Cortedomini, Campomanfoli, Aiello, Santa Maria a Favore) dalle 19:00 alle 23:00; Martedì 18 gennaio zona 2 (Capoluogo, Santa Croce, Taverna, Casalnuovo, Lanzara)

dalle 19:00 alle 23:00; Mercoledì 19 gennaio zona 3 (Fimiani, Castelluccio, Trivio, Codola) dalle 19:00 alle 23:00.

I prossimi interventi sono in programma

lunedì 31 gennaio, martedì 1 febbraio e mercoledì 2 febbraio, lunedì 14 febbraio, martedì 15 febbraio e mercoledì 16 febbraio e infine nei giorni

28 febbraio, 1 e 2 marzo.

«Raccomandiamo alla cittadinanza, in occasione degli interventi di sanificazione, di chiudere le finestre, tenere gli animali domestici in casa e di evitare di stendere la biancheria – avverte la sindaca Paola Lanzara – quello che effettuiamo è un intervento che ci aiuta a combattere la diffusione del Coronavirus, per vincere questa battaglia è necessario che ognuno faccia la propria parte.Un ringraziamento va a tutte le associazioni di volontariato, agli uffici comunali preposti e all’assessore al ramo per il grande lavoro profuso in questi due anni»- ha concluso Paola Lanzara.