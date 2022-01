Nocera Inferiore. Bomba in Via Solimena. La nota di Torquato

Nocera Inferiore. Ordigno esploso in via Solimena. È successo questa notte. L’episodio preoccupa la comunità cittadina e il sindaco Manlio Torquato

Ordigno esploso in via Solimena. È successo questa notte a Nocera Inferiore. L’episodio preoccupa la comunità cittadina e il sindaco Manlio Torquato ha espresso le sue preoccupazioni in una nota per la stampa.







La nota di Torquato

“Esprimo preoccupazione per il grave episodio verificatosi questa notte a Nocera Inferiore in zona via Solimena dove è esploso un pesantissimo ordigno Fortunatamente nonostante i consistenti danni alle abitazioni circostanti è stato evitato solo per miracolo il peggio. La forza dell’esplosione, infatti, poteva causare gravi lesioni o pregiudicare la vita di persone che si fossero trovate a essere o a passare nei pressi”.

Una grave segnale di pericolo per il territorio

“Individuiamo in questo episodio un grave segnale di pericolo per la possibile recrudescenza di fenomeni criminali sul territorio, che vanno stroncati sul nascere in ogni forma. Solo le indagini permetteranno d’individuare i responsabili. Perciò invito alla maggior collaborazione possibile la cittadinanza, anche rapportandosi riservatamente con le autorità investigative per individuare i colpevoli. Ringrazio ancora una volta i carabinieri del Tenente Colonnello di Gangi per il pronto intervento effettuato sul posto e per tutto quanto potranno fare al riguardo”. In calce alla nota la firma del sindaco Manlio Torquato.