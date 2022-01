Nocera Inferiore. Ospedale: è emergenza ascensori

Sono pochi gli ascensori funzionanti all’interno del plesso ospedaliero che garantirebbero il servizio agli operatori sanitari e all’utenza. Una vera “emergenza ascensori” all’ospedale Umberto I come l’ha definita il quotidiano “La Città”.







Elevatori fuori servizio

Gli elevatori sarebbero troppo pochi e affollati che si sommerebbero a quelli attualmente fuori servizio per cause tecniche. Il disagio riscontrabile dalle numerose file di letti in attesa ai piani per accedere all’unico monta lettighe in funzione usato anche per il trasporto di vitto e rifiuti e anche in genere dall’utenza diretta ai piani superiori della struttura di Viale San Francesco. Una situazione al limite oggetto anche di una durissima nota sindacale di categoria.

ReCro