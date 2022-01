Pompei. Tamponi gratuiti a bambini di scuola media e elementare

Il comune di Pompei si è fatto carico della spesa dei tamponi per gli studenti delle elementari e medie nell’ambito del monitoraggio sanitario che preveda la mappatura di positivi asintomatici tra la

popolazione scolastica. La variante Omicron è caratterizzata da una contagiosità molto più elevata di conseguenza l’Amministrazione Comunale con la nuova iniziativa ha inteso attuare ogni strategia possibile per il contenimento del diffondersi del Sars-Cov2. Tra le tante strategie, poste in essere su richiesta del primo cittadino, c’è quella di sottoporre a tampone anti Sars-Cov2 tutta la platea scolastica della scuola elementare e la scuola secondaria di I grado. “Scopo dell’iniziativa – spiega il Sindaco Carmine Lo Sapio – è quella di assicurare a tutti gli alunni – e le relative famiglie – un ambiente sicuro, con un monitoraggio quotidiano volto a scongiurare che la diffusione del virus da parte di positivi asintomatici inconsapevoli del loro stato di pericolosità” . Ne consegue che per motivi di prevenzione la giunta amministrativa di Pompei ha approvato un delibera volta a promuovere una campagna di prevenzione sanitaria al Covid-19 in favore di tutta la platea scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado mediante la realizzazione di uno screening esteso di tamponi anti Sars-Cov2. Il Comune ha demandato agli Istituti Comprensivi l’organizzazione logistica della campagna di prevenzione e di comunicare il numero complessivo di alunni per ogni singolo plesso scolastico.