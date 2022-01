Angri. Connectivia la nuova era delle rete in fibra ottica (video)

Angri. Connectivia è un laboratorio di telecomunicazioni, un’infrastruttura territoriale unica che ha dato il via a uno straordinario start up partendo dalla Costa D'Amalfi

Angri. Connectivia la nuova era delle rete in fibra ottica

Connectivia è un laboratorio di telecomunicazioni, un’infrastruttura territoriale unica. Connectivia ha dato il via a uno straordinario start up sulla costa d’Amalfi dove il cablaggio della fibra ottica ad alta velocità per la connessione con la rete web ha ormai raggiunto risultati di grande impatto.







La nuova era digitale ad altissima velocità

Una rete innovativa che attualmente raggiunge la prevalenza dei paesi costieri offrendo un servizio unico ed efficiente, di prossimità, poiché Connectivia è un operatore locale vicino alla sua utenza in ogni possibile momento d’interazione, dove si predilige il rapporto in prima persona tra il gestore e cliente. Un modello di qualità che oggi si estende, come afferma il CEO Giuseppe Abbagnale.

Il servizio è di Tiziana Zurro