Nocera Inferiore. Montevescovado sette milioni in arrivo

Sette milioni e mezzo di finanziamento al Comune di Nocera Inferiore, soggetto proponete, nell’ambito dei fondi PNRR per Montevescovado.

Come avevamo avuto anticipato, trova ora definitiva ufficiale conferma il finanziamento al Comune di Nocera Inferiore per oltre 7 milioni per l’edilizia popolare in località Montevescovado.

Un risultato fondamentale a lungo perseguito dall’Amministrazione in carica per un obiettivo storico che potrà finalmente essere realizzato nelle prossime annualità.

Dopo lo sblocco dei terreni dalle ipoteche che ha impegnato il Comune di Nocera inferiore e l’approvazione di una prima parte di progetto per la realizzazione di circa 40 alloggi da parte di Acer Campania, si aggiunge questo altro decisivo rilevante stanziamento, che permetterà finalmente di risanare una ferita troppo a lungo aperta nel tessuto urbano e sociale della città.

“Voglio ringraziare quanti hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento di questo traguardo a partire dall’ufficio tecnico alle articolazioni politiche all’assessorato ai LL.PP. già retto dall’architetto Imma Ugolino, all’assessore Prisco al consigliere Paolo De Maio componente della commissione consiliare urbanistica, che hanno operosamente affiancato il nostro lungo tenace lavoro” conclude il sindaco Manlio Torquato.