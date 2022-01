Scafati. Salvati: “un patto di maggioranza per la città” (video)

Scafati. Salvati: “un patto di maggioranza per la città”

Un documento per sanare la crisi di maggioranza, ecco la ricetta di metà mandato di Salvati. Presentato ieri mattina in conferenza stampa dal primo cittadino scafatese il documento programmatico per il 2022 e oltre con il quale si proverà a ricompattare i gruppi consiliari e la Giunta in vista della seconda parte di mandato amministrativo dopo le elezioni nel giugno 2019.







Guarda anche Scafati. Russo chiarezza su aperture bretelle M2 e M3 (video)

L’ambiente

L’ambiente di Palazzo Mayer, vissuto da consiglieri e assessori, è apparso nell’ultimo mese estremamente in difficoltà dopo la crepa formatasi con la dichiarazione di autonomia da parte dei consiglieri Antonella Vaccaro, Anna Conte e Paolo Attianese. Un distacco politico quello dei tre dissidenti a cui Salvati vuole dare soluzione attraverso 12 punti programmatici costruiti nell’assemblea di maggioranza tenutasi lo scorso Lunedì a Palazzo Mayer e presentati ieri mattina.

Il servizio è di Alfonso Romano