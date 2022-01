Angri. Lutto nel commercio per la morte di Pasquale Saporito

Angri. Muore Pasquale Saporito. Il commerciante di auto si è spento all’età di 60 anni. Sgomento in città per la morte di Pasquale Saporito, titolare della rivendita di auto “Auto Saporito”. Deceduto presso la sua abitazione nella giornata di ieri.







Pasquale Saporito ad Angri, nell’area vesuviana e nell’intero agro nocerino, era molto noto. Figlio di un commerciante di scarpe “mastù Rocco”, di via Crocifisso, aveva iniziato l’attività di rivendita di automobili molto giovane in via Semetelle per poi, con grande sacrificio, trasferirla in una sede più grande in via Palmentelle. Negli ultimi anni per motivi di salute l’attività l’aveva trasferita ai figli.

Alla moglie, ai figli, e a tutta la famiglia le condoglianze mie e della redazione di Agro 24.

Aldo Severino