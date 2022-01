Nocera Inferiore. Fondi per cure domiciliari integrate

La Regione Campania, nell’ambito del programma 2020 2022 FNA, ha di recente trasferito al Comune di Nocera Inferiore Capofila dell’Ambito S1_ un acconto di € 302.758,66 sulla somma stanziata per assegni di cura destinato in via prioritaria ai disabili gravissimi in carico alle cure domiciliari integrate (15.12.2021).







L’ufficio di Piano S1_1 ha espletato in questi giorni tutte le procedure di ordine contabile e amministrativo e sta liquidando le somme dovute ai beneficiari. È di ieri la pubblicazione della determina d’impegno di spesa. I nuclei familiari dei beneficiari, riceveranno, così come stabilito dalla Regione Campania, un pagamento bimensile pari a euro 2.400,00.

Si sblocca finalmente una vicenda delicata che ha tenuto in attesa le famiglie interessate e i Comuni del Piano di zona e il Comune Capofila che ha dato corso alle attività di liquidazione con i pagamenti in arrivo per la prossima settimana.

Lo comunicano l’assessore alle Politiche sociali Iolanda Marrazzo e il sindaco Manlio Torquato.