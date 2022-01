Pompei. Variante Omicron la parola d’ordine è autoregolamentazione

Una scuola di equitazione per minori ha registrato un incremento delle iscrizioni perché le mamme di Pompei con la pandemia in forte incremento (specie tra i bambini) preferiscono che i loro figli piuttosto che praticare uno sport che si esercita in palestra o il calcio (che si gioca a squadre) impari ad andare a cavallo all’aria aperta lontano alle occasioni da infezioni da coronavirus. Inoltre l’equitazione viene consigliata dai psicologi infantile come terapia contro la solitudine dei minori. In conclusione a Pompei come altrove la gente dopo le tante di ore trascorse davanti alla TV ad assistere ad interviste agli esperti del settore sanitario (specialmente infettivologhi ed immunologi) hanno fatto una cultura sui luoghi che è preferibile evitare o frequentare con molta prudenza (i luoghi chiusi e di piccole dimensioni come sale giochi, palestre, centri estetici e riabilitativi, ristorantini il sabato sera ecc.) allo scopo di evitare le possibili infezioni nella variante Omicron (che a Pompei come altrove sta colpendo specialmente i bambini e i non vaccinati over 50). Sulla base di queste informazioni va letto con moderato ottimismo l’aggiornamento delle statistiche pompeiane della pandemia Coronavirus riportata sui social, che al 19 gennaio informa che nella giornata di ieri sono stati registrati 69 nuovi casi positivi e sono 16 i guariti. Considerato il numero sempre più elevato dei positivi attuali (1272) dei positivi attuali è da ritenere che la forbice (tra nuovi contagiati e guariti) vada progressivamente a stringersi mentre deve essere segnalato che tra due giorni sarà passato un mese che le mortalità sono ferme alla cifra di 62