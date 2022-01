Scafati. Crisi: falla nella minoranza, ma resta la mozione di sfiducia

La presa di posizione di Teresa Formisano ha allontanato lo spettro del notaio, e aperto una falla tra le fila della minoranza. La capogruppo di Forza Italia, oramai unica esponente sui dieci di opposizione di area centrodestra, ha escluso le dimissioni ma aperto alla mozione di sfiducia da discutere in Consiglio Comunale. Sarà lei stessa a presentarla e lasciarla in segreteria. “Conto di ricevere 13 firme, le stesse che servono anche in voti per mandare a casa l’amministrazione” ha spiegato. “Le parole della Formisano tendono a far emergere ulteriori contraddizioni nella maggioranza, e mettono in risalto anche la diversa composizione di questa opposizione. A mio parere chi non condivide più il progetto può sedersi all’opposizione, senza indugio” fa sapere Nicola Acanfora, ex collega di coalizione della Formisano, dalle scorse regionali passato a Campania Libera con il già candidato sindaco forzista Antonio Fogliame. Entrambi avevano cercato, sabato scorso, di prendere in mano la questione “notaio” e riuscire a concretizzarla. Una sterzata che ha costretto la giovane consigliera ad assumere una posizione netta, allontanando ogni possibile tentativo di essere strumentalizzata. Acanfora stronca anche la relazione programmatica del sindaco Cristoforo Salvati. “Appare quanto mai tardiva, la sua maggioranza cade a pezzi e non vedo futuro per la sua amministrazione, non ha mai avuto il pieno controllo dei suoi consiglieri e farebbe bene a dimettersi per porre fine a questo stato di cose, che contribuiscono ad immobilizzare la città”. E’ stato eletto nella civica “Salvati Sindaco”, e in maggioranza ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione Bilancio. Oggi Nicola Cascone è tra i “falchi” di opposizione, deciso a chiudere questa esperienza amministrativa e decisamente contrariato dai dodici punti presentati dal primo cittadino. “Mi aspettavo di sentire una programmazione per diversi progetti con fondi PNRR, un’occasione unica per la città. In questo momento è aperto un bando, che scade il 28 febbraio, per lo sviluppo dell’offerta di servizi educativi in città, sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), il bando finanzia nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti” spiega. Entro fine settimana Salvati chiederà la sottoscrizione del documento anche a Paolo Attianese, Anna Conte e Antonella Vaccaro. I tre al momento non hanno sciolto la riserva, dopo aver disertato un primo incontro. Vista la difficoltà a compattare la minoranza per la sfiducia, non è esclusa una loro “adesione” vincolata alla sola attuazione dei punti programmatici, e a scadenza.

Adriano Falanga