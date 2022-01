Angri. Assunzioni all’azienda speciale Angri Eco Servizi. Diffusa la convocazione per la prova d’esame del Bando di concorso pubblico

Angri Eco Servizi. Assunzioni: la data della prova scritta

Assunzioni all’azienda speciale Angri Eco Servizi. Diffusa la convocazione per la prova d’esame del Bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato full time di 15 operatori ecologici secondo livello professionale di cui 13 addetti alle mansioni di spazzamento/raccolta rifiuti, attività accessorie e complementari e 2 addetti manutenzione area verde pubblica.







La prova

La prova scritta che si terrà il giorno 2 febbraio 2022 alle ore 10.00 presso la sala Auditorium di Salerno Solidale S.p.A. a Salerno in via G. Vestuti snc. (clicca qui per convocazione prova scritta).