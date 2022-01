Angri. Manutenzione decoro urbano: si riparte dalla Villa Doria (video)

Angri. Manutenzione e decoro urbano. Sono in corso di ultimazione i lavori di manutenzione in Villa Comunale ovvero i “Giardini di Villa Doria”

Manutenzione e decoro urbano. Sono in corso di ultimazione i lavori di manutenzione in Villa Comunale ovvero i “Giardini di Villa Doria”. Con l’approvazione del bilancio comunale l’UOC lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente sbloccando alcuni fondi dal PEF ha dato via libera agli interventi di manutenzione all’interno della villa pubblica di Piazza Doria. Gli interventi principali in esecuzione, riguardano l’arredo urbano e la messa in sicurezza di alcuni spazi retrostanti l’antico giardino per un importo complessivo di circa 15mila euro.







Il vicesindaco e assessore delegato Antonio Mainardi annuncia che altri interventi di manutenzione ordinaria, da qui a pochi mesi, interesseranno anche altre zone della città magari cercando d’intercettare alcuni finanziamenti dedicati.

Il servizio è di Aldo Severino