La struttura ospedaliera avrebbe chiamato i familiari per comunicare loro il decesso della 52enne. In realtà la donna è viva, e lotta contro il Coronavirus

COVID. Dichiarata morta una 52enne, ma era viva seppur positiva

Incredibile fatto che ha visto protagonista una 52enne originaria del casertano, risultata di recente positiva al Covid-19 e dichiarata, erroneamente, deceduta dall’ospedale in cui era stata ricoverata. La donna era stata ricoverata qualche settimana fa, al Covid Hospital, in seguito a un peggioramento delle sue condizioni dopo aver contratto il virus. Nella serata di ieri, riportata da Edizione Caserta, la struttura ospedaliera avrebbe chiamato i familiari per comunicare loro il decesso della 52enne. In realtà la donna è viva, e lotta contro il Coronavirus.







I funerali

I parenti, straziati dal dolore, avrebbero organizzato anche i funerali e comunicato la dipartita mediante necrologi affissi sui muri della città. Fissata anche la cerimonia funebre che si sarebbe dovuta svolgere questa mattina alle ore 11:30. Quando, però gli addetti delle onoranze funebri si sono recati al Covid Hospital, assieme ai parenti della donna, per la consegna del feretro la scoperta che la signora non è mai deceduta, anzi è viva, sebbene sia ancora positiva. Le sue condizioni sono stabili.

Aldo Severino