Pompei. Ancora secondo incidente in due giorni di incidente di moto con guidatore all’Ospedale

Rallentamento del traffico e lunga fila di automobili nella giornata di oggi (20 gennaio 2022) sulla via Ripuaria di Pompei. Sul selciato una Honda SH caduta nel corso di un’operazione di sorpasso all’altezza dei Via Molinelle e nella direzione Scafati Castellammare di stabia. Si dovrà ancora chiarire la dinamica che ha causato la caduta della moto lungo la via Ripuaria di Pompei nella mattinata di oggi. Vale a dire se il mezzo a due ruote è scivolato da solo o se il suo guidatore (di Pompei) ha perso l’equilibrio urtando la Porche che stava per superare, il cui autista ha affermato solo a causa del suo ribaltamento. Il guidatore del mezzo a due ruote è stato trasportato in pronto soccorso in ospedale in condizioni non gravi. Vale la pena a questo punto notare che nel giro di due giorni si sono verificati due incidenti, praticamente con la stessa dinamica, che hanno visto soccombenti i mezzi a due ruote. Un motivo in più per dedurre che i guidatori dei ciclomotori devono fare più attenzione nel percorrere le strade di Pompei.