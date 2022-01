Pompei. Pericoloso incidente serale in via Nolana

Un pericoloso incidente stradale si é verificato nella tarda serata di ieri (19 gennaio 2022) in via Nolana ha avuto come protagonisti una Fiat 500 ed un motociclo Honda SH. La 500 guidata da un residente di Poggiomarino stava facendo manovra di svolta a sinistra quando è stata impattata sulla stessa direzione dal motociclo alla cui guida era un giovane originario di Poggiomarino che l’ha investita nella parte anteriore. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. In ogni caso il conducente del motociclo originario di Boscoreale é stato trasportato per accertamenti all’Ospedale di Castellammare di Stabia, in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Pompei che hanno verbalizzato l’incidente.