Nocera Inferiore. Si rafforza la componente centrista. Accordo tra Popolari e Liberal Democratici

In vista delle prossime elezioni amministrative a Nocera Inferiore il gruppo dei “Popolari”, rappresentato dall’Avv. Antonio Memoli, sarà affiancato dalla componente dei Liberal Democratici.

“Il nostro è un cantiere aperto – dichiara Memoli – siamo felicissimi di poter aver al nostro fianco l’amico Vincenzo Marrazzo. La sua esperienza e le sue indiscusse capacità politiche, contribuiranno senz’altro alla costruzione di un gruppo forte ed ambizioso. Il nostro intento, infatti, è quello di rafforzare la componente centrista all’interno della coalizione che vede attualmente insieme il PD, il PSI ed i Civici, accogliendo chiunque voglia far parte di un progetto politico che, si spera, possa continuare il lavoro, serio e meticoloso, dell’Amministrazione Torquato. Nei prossimi giorni – continua Memoli – incontreremo diverse realtà presenti in città: associazioni e movimenti intenzionati a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative. L’auspicio è che si possano unire alla nostra squadra e, insieme alle altre forze di coalizione, partecipino all’individuazione del candidato sindaco.

Investitura che potrebbe ricadere anche su un esponente civico-centrista-moderato, nel solco dell’esperienza amministrativa che si avvia alla conclusione. Atteso che nulla a riguardo, è stato discusso e condiviso.”

“L’unità di intenti, le evidenti affinità culturali ed il riconoscimento del lavoro svolto dall’attuale Amministrazione – dichiara Vincenzo Marrazzo – sono alla base della condivisione del percorso che vedrà insieme la componente dei Liberal Democratici ed i Popolari di Nocera Inferiore.”

Convinto dell’accordo politico anche il Consigliere Regionale Corrado Matera da sempre vicino ai “Popolari” nocerini.