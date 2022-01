Bollettino giornaliero Covid. I positivi di oggi sono 13.682 su 90.856 test effettuati

Il bollettino giornaliero riguardante i casi di covid-19 conta su 90.856 test effettuati 13.682 positivi. Nel dettaglio sono risultati positivi all’antigenico sono 9.373 mentre quelli positivi al molecolare sono 4.309.

I decessi sono 21 in calo rispetto a ieri che erano 24.

Il report su i posti letto su base regionale è:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 786

Posti letto di terapia intensiva occupati: 100

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.339

Le terapie intensive, come anche i posti letto di degenza occupati, non fanno altro che aumentare. La Campania è in zona gialla come sappiamo e la situazione desta sempre più preoccupazione.