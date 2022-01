Pandemia. Draghi ha firmato il DPCM, ecco la lista dei negozi senza Green Pass dal 1° febbraio.

E’ stato firmato il DPCM con la lista dei negozi esenti dall’obbligo anti Covid di accesso con Green Pass base dal 1° febbraio 2022. Ecco la lista .

Nell’elenco sono presenti i negozi di alimentari, igiene personale, farmacie e parafarmacie, sanitarie e ottici, negozi per acquisto di carburanti, di combustibili per il riscaldamento, di prodotti per animali. Disco verde anche per ingresso presso uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce.

Lista esclusioni Green Pass. Esigenze alimentari e di prima necessità.

Accesso alle attività di vendita al dettaglio in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari; commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Esigenze di salute

Accesso per approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

Esigenze di sicurezza

Accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti.

Esigenze di giustizia

Accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie o per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Per tutte queste attività non è necessario il possesso della Certificazione Verde, che è richiesta per tutti gli altri esercizi commerciali e per tutti gli uffici pubblici ed i servizi finanziari, comprese banche e Poste, dal 1° febbraio 2022 fino a fine emergenza , per il momento fissata al 31 marzo 2022. Niente deroghe per i pensionati che devono ritirare l’assegno alle Poste, per i quali, peraltro, vige l’obbligo vaccinale essendo over 50.Il Green Pass richiesto è quello base, ossia rilasciata a seguito di vaccino, guarigione o tampone.

I nuovi obblighi fanno seguito a quelli già entrati in vigore il 20 gennaio, servizi alla persona e servizi funebri.

Aldo Severino