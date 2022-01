Pompei. Emerso un campionario di marmi pregiati nel sito archeologico

E’ emerso un campionario di marni pregiati durante lo scavo della casa della biblioteca nell’insula occidentale. La direzione del Parco Archeologico di Pompei informa che gli scavi in corso nel cantiere di restauro dell’Insula Occidentalis di Pompei continuano a rivelare nuove sorprese. Ultima quella che consiste nel rinvenimento della Casa della Biblioteca altre tracce preziose dell’antico cantiere che, con ogni evidenza, doveva essere in corso al momento dell’eruzione. Durante gli ultimi rinvenimenti negli scavi per liberare dalla coltre vulcanica dai crolli un grande ambiente di rappresentanza, posto al primo piano inferiore della Casa della Biblioteca, è stata rinvenuta una cassetta di legno, di cui si conserva in parte l’impronta nella cinerite, contenente lastre di marmo serpentino (porfido verde del Peloponneso) e giallo antico pronte per essere utilizzate per il rifacimento di un pavimento in uno degli ambienti comunicanti a nord. Al di sopra della cassetta le tracce di una cesta (di cui é stata parimenti rilevata l’impronta) contengono elementi semilavorati dello stesso materiale.